鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.75元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.75元，其中最高估值0.9元，最低估值0.58元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.42
|1.86
|最低值
|0.58(0.58)
|0.62
|0.9
|平均值
|0.73(0.71)
|0.95
|1.22
|中位數
|0.75(0.65)
|0.95
|1.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.23億
|7.10億
|8.54億
|最低值
|4.66億
|6.19億
|7.63億
|平均值
|4.98億
|6.62億
|8.01億
|中位數
|4.98億
|6.59億
|7.87億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.23
|0.08
|營業收入
|1.83億
|2.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
