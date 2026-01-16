search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.37元，其中最高估值4.9元，最低估值3.56元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.9(4.9)7.318.617.85
最低值3.56(3.7)2.823.24.08
平均值4.41(4.55)4.74.875.87
中位數4.37(4.7)4.764.65.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值279.05億306.23億300.00億278.46億
最低值257.94億234.35億252.38億278.46億
平均值265.94億266.30億271.75億278.46億
中位數263.79億262.15億272.01億278.46億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS3.3914.288.290.91
營業收入184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


