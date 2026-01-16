鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至4.37元，預估目標價為62.00元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.7元下修至4.37元，其中最高估值4.9元，最低估值3.56元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.9(4.9)
|7.31
|8.61
|7.85
|最低值
|3.56(3.7)
|2.82
|3.2
|4.08
|平均值
|4.41(4.55)
|4.7
|4.87
|5.87
|中位數
|4.37(4.7)
|4.76
|4.6
|5.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|279.05億
|306.23億
|300.00億
|278.46億
|最低值
|257.94億
|234.35億
|252.38億
|278.46億
|平均值
|265.94億
|266.30億
|271.75億
|278.46億
|中位數
|263.79億
|262.15億
|272.01億
|278.46億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.39
|14.28
|8.29
|0.91
|營業收入
|184.08億
|382.10億
|319.68億
|285.85億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
