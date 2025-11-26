鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-26 14:30

最新數據顯示，美國本季新股上市遇冷，報酬率顯著萎縮，加密貨幣暴跌更讓相關 IPO 成為重災區，為 Grayscale Investments、BitGo Holdings 等企業短期內上市增添重重困難。

美股IPO寒冬來襲！加密幣暴跌成重災區 Grayscale、BitGo上市路荊棘密布（圖：Shutterstock）

扣除特殊目的載體後，本季募資額逾 5000 萬美元的美國 IPO 股票平均下跌 5.3%，標普 500 指數同期卻上漲 0.9%，今年上市的 5 家加密貨幣公司本季平均跌幅達 31%。

加密貨幣價格上月初暴跌，致使數位資產總市值蒸發逾 1 兆美元，此前加密貨幣 IPO 市場反應不盡人意。

今年 9 月，以 28 美元發行價上市的加密貨幣交易所 Gemini Space Station(GEMI-US) 在今年第三季下跌 14%，eToro(ETOR-US) 自 5 月上市到 9 月 30 日股價跌逾 20%，8 月上市、由 Tom Farley 領導的機構型加密交易所 Bullish(BLSH-US) ，自 10 月初以來股價回落 38%。

不過，6 月上市的穩定幣發行商 Circle 雖受散戶熱捧，但同期股價腰斬，而 Bullish 和基於區塊鏈的信貸公司 Figure Technology Solutions(FIGR-US) 目前股價仍高於上市水平。

在如此市場環境下，11 月 13 日公開提交 IPO 申請的加密貨幣 ETF 提供商 Grayscale，以及 9 月 19 日公開提交申請的加密基礎設施公司 BitGo 的市場反應令人擔憂，這也給所有行業的新上市公司都帶來挑戰。

指數編制公司 IPOX Schuster 創辦人 Josef Schuster 認為，投資人損失慘重，加密貨幣可能最不受青睞，相關公司雖不至於被迫延後 12 月上市，但可能要降低定價預期。

華爾街投行希望在感恩節至聖誕節間完成更多 IPO，但部分企業已選擇退出。Once Upon A Farm PBC 執行長 John Foraker 就決定將兒童食品公司的 IPO 推遲到 2026 年，原因是美國政府關門「干擾了進程」。

IPO 市場的短期健康狀況，包括加密貨幣相關公司的發行前景，或許取決於「聖誕老人行情」。哥倫比亞大學商學院商業學教授 David Erickson 指出，若投資人在現有投資組合上已遭遇困境，對新事物難有熱情，除非其非常獨特。

但種種跡象仍顯示，加密貨幣將是 2026 年 IPO 的重要主題。加密交易平台 Kraken 上周透露已秘密提交 IPO 申請。