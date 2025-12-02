search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為51.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.65元，其中最高估值0.9元，最低估值0.42元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.9(0.9)1.131.4
最低值0.42(0.42)0.710.88
平均值0.66(0.65)0.861.1
中位數0.65(0.62)0.831.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值5.06億6.74億8.27億
最低值4.38億5.36億7.53億
平均值4.85億6.27億7.79億
中位數4.95億6.39億7.79億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-0.230.08
營業收入1.83億2.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


