鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為51.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.65元，其中最高估值0.9元，最低估值0.42元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.9(0.9)
|1.13
|1.4
|最低值
|0.42(0.42)
|0.71
|0.88
|平均值
|0.66(0.65)
|0.86
|1.1
|中位數
|0.65(0.62)
|0.83
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.06億
|6.74億
|8.27億
|最低值
|4.38億
|5.36億
|7.53億
|平均值
|4.85億
|6.27億
|7.79億
|中位數
|4.95億
|6.39億
|7.79億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.23
|0.08
|營業收入
|1.83億
|2.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
