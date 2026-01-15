鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為56.00元

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.75元下修至0.65元，其中最高估值0.95元，最低估值0.58元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.95(0.9)1.421.86
最低值0.58(0.58)0.620.9
平均值0.73(0.73)0.961.22
中位數0.65(0.75)0.951.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值5.23億7.43億9.45億
最低值4.87億6.19億7.63億
平均值5.08億6.86億8.30億
中位數5.08億6.95億8.23億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS-0.230.08
營業收入1.83億2.75億

詳細資訊請看美股內頁：
Figure Technology Solutions, Inc. Class A(FIGR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


