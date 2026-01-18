鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-18 09:12

技嘉董事長葉培城對今年展望表示樂觀，預期全年營收增幅將上看 30％，並看好人工智慧伺服器對總營收的貢獻度將提升至 60％ 以上。華碩董事長施崇棠則透露，公司相關伺服器事業部去年營收已提前突破 1000 億元大關，未來三年將執行新策略以擴大在歐美一線雲端服務業者的市占率。

面對上游記憶體供應吃緊與成本攀升壓力，市場傳出輝達正調整顯示卡生產配置，將產能優先轉向主流型號以因應利潤結構變化；華碩對此回應已預見零組件缺貨變數，將透過售價調漲與產品研發規劃來確保毛利，同時藉由設計思維提供更佳的價格組合以降低衝擊。

技嘉在發展策略上避開與大型代工廠在大客戶端的直接競爭，選擇深耕需求多元的二線與三線雲端服務業者，以及具備高度客製化需求的企業級市場。葉培城指出目前公司本益比僅約 13 倍，未能充分反映其在人工智慧伺服器與機器人應用領域的增長潛力，評價實屬受到委屈。

華碩為了集中資源推動人工智慧優先策略，決定今年不再推出新款智慧型手機，將人力與資金全數挹注於終端裝置與邊緣運算的開發。施崇棠認為目前正經歷史無前例的技術典範轉移，華碩將提供從硬體到軟體模型支援的端對端解決方案，藉此建立長期的競爭門檻。

研調機構 IDC 預警，記憶體荒可能導致 2026 年全球電腦出貨量降至 2.6 億台，甚至跌回疫情前的低迷水位。在成本高漲的情況下，廠商可能被迫推出記憶體容量較小的產品，並將運算任務轉由雲端處理，這對缺乏規模優勢的中小型電腦品牌商將構成嚴峻的生存考驗。