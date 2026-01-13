鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-13 18:22

PC 品牌技嘉 (2376-TW) 今 (13) 日舉辦 40 週年科技旺年會，董事長葉培城在接受媒體採訪時，針對股價表現難掩委屈之意。他直言在 AI 時代浪潮下，相較於市場普遍給予同業的高評價，技嘉目前的本益比確實未能反映公司的真實實力。

葉培城進一步分析，目前許多投顧報告對 AI 概念股的本益比估值多從 20 倍起跳，甚至給予更高的評價。反觀技嘉在獲利、需求與未來展望皆持續向上的支撐下，本益比卻連 13 倍都不到，若單純與公司自身成長幅度相比，股價表現確實有被低估之嫌。

‌



在面對全體員工的致詞環節中，葉培城則聚焦於未來的營運展望，他表示雖然 2025 年有些許美中不足，但整體績效相較前一年已有相當程度的增長。對於 2026 年他展現高度信心，強調公司內部一切都已準備就緒，目前狀態是萬事俱備只欠東風。

盤點各產品線表現，葉培城指出過去一年集團內部各領域皆有顯著進步，範圍涵蓋工業電腦、筆記型電腦、電競通路以及技嘉伺服器業務。他認為隨著整體資源整合趨於成熟，這些基礎將成為推動今年業績持續向上的關鍵，預期 2026 年營收年增率將呈現大比例的成長。