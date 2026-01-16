〈華碩歲末派對〉施崇棠：全面執行All In AI策略 伺服器營收提前翻倍突破千億大關

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-16 18:12

PC 品牌華碩 (2357-TW) 今 (16) 日舉辦 2025 歲末聯歡晚會，董事長施崇棠親自出席並揭示公司未來戰略方向。他強調華碩將全面執行全方位人工智慧策略，並認為未來的世界將充滿各種類型的人造大腦，直接提供自我學習與適應變化的智慧服務。

華碩董座施崇棠：全面執行All In AI策略 伺服器營收提前翻倍突破千億大關。(鉅亨網記者吳承諦攝)

針對具體業務表現，施崇棠透露華碩在 2025 年交出亮眼成績。其中人工智慧伺服器業務已提前達成營收翻倍目標，並正式突破 1000 億元里程碑，也已經訂定新的 3 年成長計劃。展望 2026 年，他對營運成果充滿信心，預期整體成績單將維持相當不錯的水準。

華碩目前正積極佈局從雲端到邊緣運算的完整產品線，目標是提供端對端的工廠級服務。藉由過去累積的硬體研發與全堆疊系統架構實力，公司將結合全球 2200 個服務中心的優勢，針對不同市場需求提供客製化解決方案。

對於外界關注的手機業務調整，施崇棠指出，公司正進行資源的適當挪移，以應對產業技術的重大典範轉移。他表示公司會持續照顧現有客戶，同時利用設計思維開發結合人工智慧的新型態實體裝置。

關於供應鏈挑戰，施崇棠坦言人工智慧伺服器強勁需求帶動記憶體價格上漲，對非人工智慧產品線確實產生衝擊。華碩已提早將此因素納入研發規劃與供應鏈管理，透過調整產品組合與銷售策略來確保最佳的使用者體驗。

施崇棠認為目前正處於第四次工業革命，人工智慧正重新定義價值判斷。他建議年輕人應積極鍛鍊與人工智慧協作的能力，強調會被取代的是重複性的工作流程，而具備系統思考與跨領域理解的人才則更具價值。

面對地緣政治與美國關稅政策的不確定性，施崇棠表示，維持供應鏈韌性與競爭力是關鍵。華碩長期推動全球化彈性製造佈局，這將有助於公司在變局中做出快速應變並鞏固全球市場地位。