鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.17元，預估目標價為66.97元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.36元下修至2.17元，其中最高估值3.42元，最低估值1.58元，預估目標價為66.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.42(3.54)7.369.66
最低值1.58(1.58)3.486.27
平均值2.28(2.49)5.538.05
中位數2.17(2.36)5.417.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值66.86億79.10億103.02億119.06億
最低值50.53億61.14億66.55億119.06億
平均值57.96億68.30億80.43億119.06億
中位數56.15億66.32億73.68億119.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS2.342.667.7211.09
營業收入49.76億96.28億214.78億120.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


