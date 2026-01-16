鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.17元，預估目標價為66.97元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.36元下修至2.17元，其中最高估值3.42元，最低估值1.58元，預估目標價為66.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.42(3.54)
|7.36
|9.66
|最低值
|1.58(1.58)
|3.48
|6.27
|平均值
|2.28(2.49)
|5.53
|8.05
|中位數
|2.17(2.36)
|5.41
|7.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|66.86億
|79.10億
|103.02億
|119.06億
|最低值
|50.53億
|61.14億
|66.55億
|119.06億
|平均值
|57.96億
|68.30億
|80.43億
|119.06億
|中位數
|56.15億
|66.32億
|73.68億
|119.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.34
|2.66
|7.72
|11.09
|營業收入
|49.76億
|96.28億
|214.78億
|120.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調升至67.94元，幅度約13.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為67.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調降至67.5元，幅度約10%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為75.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇