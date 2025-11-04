search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至3.05元，其中最高估值7.03元，最低估值2.17元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.03(7.03)7.019.87
最低值2.17(2.17)3.486.27
平均值3.86(3.56)5.68.05
中位數3.05(2.69)5.787.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值68.27億75.41億102.06億110.88億
最低值54.60億58.06億65.40億110.88億
平均值59.24億67.27億78.66億110.88億
中位數56.30億68.44億75.17億110.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.612.342.667.7211.09
營業收入42.35億49.76億96.28億214.78億120.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

