鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調降至67.5元，幅度約10%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)提出目標價估值：中位數由75元下修至67.5元，調降幅度10%。其中最高估值109.81元，最低估值41元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予Grupo Financiero Galicia - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Grupo Financiero Galicia - ADR今(11日)收盤價為55.9元。近5日股價下跌10%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股新週期的基金攻略，哪些標的最受惠？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為75.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調升至75元，幅度約25%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調升至60元，幅度約9.09%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇