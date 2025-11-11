search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調降至67.5元，幅度約10%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)提出目標價估值：中位數由75元下修至67.5元，調降幅度10%。其中最高估值109.81元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Grupo Financiero Galicia - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Grupo Financiero Galicia - ADR今(11日)收盤價為55.9元。近5日股價下跌10%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



Grupo Financiero Galicia - ADR55.9+0.74%

