鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為67.50元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.55元下修至2.47元，其中最高估值5.51元，最低估值2.17元，預估目標價為67.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.51(5.51)
|7.41
|12.2
|最低值
|2.17(2.17)
|3.48
|6.27
|平均值
|3.08(3.22)
|5.96
|8.93
|中位數
|2.47(2.55)
|6.16
|8.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.27億
|84.71億
|109.60億
|110.88億
|最低值
|54.54億
|63.72億
|66.61億
|110.88億
|平均值
|59.21億
|70.64億
|84.46億
|110.88億
|中位數
|57.00億
|68.69億
|77.43億
|110.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.61
|2.34
|2.66
|7.72
|11.09
|營業收入
|42.35億
|49.76億
|96.28億
|214.78億
|120.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
