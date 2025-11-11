search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為67.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.55元下修至2.47元，其中最高估值5.51元，最低估值2.17元，預估目標價為67.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.51(5.51)7.4112.2
最低值2.17(2.17)3.486.27
平均值3.08(3.22)5.968.93
中位數2.47(2.55)6.168.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值68.27億84.71億109.60億110.88億
最低值54.54億63.72億66.61億110.88億
平均值59.21億70.64億84.46億110.88億
中位數57.00億68.69億77.43億110.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.612.342.667.7211.09
營業收入42.35億49.76億96.28億214.78億120.32億

詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


