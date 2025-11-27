鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADRGGAL-US的目標價調升至67.94元，幅度約13.23%
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)提出目標價估值：中位數由60元上修至67.94元，調升幅度13.23%。其中最高估值103元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Grupo Financiero Galicia - ADR評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Grupo Financiero Galicia - ADR今(27日)收盤價為50.54元。近5日股價下跌13.23%，標普指數上漲2.25%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
