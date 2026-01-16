鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為110.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.57元上修至0.65元，其中最高估值1.51元，最低估值0.21元，預估目標價為110.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.51(1.51)
|2.23
|3
|最低值
|0.21(0.21)
|0.59
|1.31
|平均值
|0.8(0.81)
|1.32
|2.13
|中位數
|0.65(0.57)
|1.08
|2.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.94億
|14.86億
|17.64億
|最低值
|10.68億
|12.77億
|15.11億
|平均值
|11.40億
|13.57億
|16.36億
|中位數
|11.58億
|13.63億
|16.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.52
|-0.42
|-0.10
|1.95
|0.84
|營業收入
|1.63億
|3.04億
|5.93億
|7.83億
|9.78億
詳細資訊請看美股內頁：
MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
