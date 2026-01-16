鑽針廠尖點發無擔保CB完成募集8.06億元 擬1/20掛牌交易

PCB 上游原物料的需求及擴張同時， PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 將以發行增資股及無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，其中無擔保可轉換公司債訂承銷價 115.16 元，完成募集 8.06 億元，預計 20 日上櫃掛牌交易。