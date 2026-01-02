鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-02 10:39

PCB 上游原物料的需求及擴張同時，類股產值及市值大幅增加，包括耗材、玻纖廠、CCL 廠都密集籌資因應需求， PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 將以發行增資股及無擔保可轉換公司債 (CB) 進行市場籌資，其中無擔保可轉換公司債將在 1 月 5-7 日競拍投標，預計 20 日上櫃掛牌交易。

尖點擬發行 7 億元面額的無擔保可轉換公司債及發行現增股籌資，主辦券商爲福邦證券 (6026-TW)。

尖點對發行 7 億元面額的保可轉換公司債，已訂出轉換價爲 203.5 元，轉換溢價率 110%。

由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，尖點今 (4) 日公布 11 月營收再以 4.38 億元創新高，月增 0.01%，年增 39.19%。尖點科技 2025 年 1-11 月營收爲 39.44 億元，已超越以往任何年度營收，年增 22.56%。

尖點科技日前公布最新獲利資訊，10 月稅後純益 5681 萬元，年增 1.26 倍，單月每股純益 0.4 元，加計前三季財報，1-10 月稅後純益 2.97 億元，每股純益 2.09 元。

尖點科技 2025 年第三季營收 11.69 億元創新高，毛利率為 31.3%，較上季增加 1.9 個百分點，較去年同期增加 3.7 個百分點；第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%，每股純益 0.77 元。 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元。