鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 17:21

由於 AI 帶動 PCB 市場需求回升，PCB 製程鑽針及代鑽孔服務廠尖點科技 (8021-TW) 去年自 6 月起營收持續創新高，直到 12 月營收仍創新高；同時，尖點科技也將持續擴充產能，尖點擬發行 7 億元面額的無擔保可轉換公司債及發行現增股 3000 張，尖點今 (6) 日公布現增股以每股 127 元，將募集 3.81 億元。

尖點科技 2025 年 12 月營收爲 4.66 億元，創新高，月增 6.5%，年增 44.29%，2025 年第四季營收爲 13.41 億元，創新高，季增 14.77%，年增 40.77%，2025 年全年營收爲 44.1 億元，創新高，年增 24.54%。

尖點科技的現增案，將由原股東依持股比例認購，將在 13 日除權交易，同時，尖的發行發行 7 億元面額的無擔保可轉換公司債 (CB) 也在 1 月 5-7 日競拍投標，預計 20 日上櫃掛牌交易。

尖點擬發行 7 億元面額的無擔保可轉換公司債及發行現增股籌資，主辦券商爲福邦證券 (6026-TW)。

尖點今天收盤價報 183.5 元，與現增價有 44.88% 的價差空間。

尖點科技 2025 年第三季營收 11.69 億元創新高，毛利率為 31.3%，較上季增加 1.9 個百分點，較去年同期增加 3.7 個百分點；第三季稅後純益 1.09 億元，季增 39.6%，年增 60.2%，每股純益 0.77 元。 1-9 月營收為 30.69 億元，毛利率為 29.1%，年增 3.3 個百分點，稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元。