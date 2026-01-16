走過路過就推播優惠！悠遊卡環保即食串聯悟饕、爭鮮18據點 1/19上線

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 14:34

悠遊卡公司今 (16) 日宣布，由數發部數位產業署指導、悠遊卡公司計畫執行的「環保即食行動」將於 2026 年 1 月 19 日正式登場，為全台首創透過「大數據推播」解決剩食問題的數位轉型案例，首波參與業者包括悟饕池上飯包、爭鮮 gogo 等。悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡在北部交通支付市占率高達 9 成，責無旁貸要把這份長期累積的數據實力，轉化為具體行動，讓永續不再只是理念，進一步發揮更大的社會影響力。

走過路過就推播優惠！悠遊卡環保即食行動1/19上線 串聯悟饕、爭鮮等夥伴。（鉅亨網記者陳于晴 攝）

此行動結合悠遊卡與悠遊付長期累積的數據應用基礎，攜手餐飲與零售通路夥伴，透過精準資訊媒合，讓依舊美味的餐點，能在最合適的時機被即時享用，不僅讓每一份社會資源發揮最大價值，更讓民眾能以最輕鬆、划算的價格，享受當下的新鮮美味，使永續環保融入大眾的日常。

林志盈於致詞時分享了「數據變現」的實例，他指出，目前悠遊付 APP 已有超過 400 萬會員，透過卡片與 APP 的連結，系統能清楚掌握消費者的通勤慣性。舉例來說，某位會員經常在北車出現，當他路過合作店家時，APP 就能精準推播一封 Coupon 給他。

林志盈直言，民眾最常用的還是卡片，現在有了超級悠遊卡，「手機就是你的加值機」，當這種支付便利性結合大數據，就能改變消費習慣。與其讓美味餐點因為過了賞味期而浪費，「我們目的就是要讓好康主動找上你，否則不知道優惠，明天早餐就失去了一個便宜又美味的選擇。」

悠遊卡公司首波攜手「悟饕池上飯包」及「爭鮮 gogo」，目前已有 18 個據點加入 (15 家既有店及 3 家新站點)。林志盈說明，特別選定捷運站內或周邊作為據點，就是主打便利性，「消費者下班進出站，兩步路就走到店面，順手買一份打折的鮮食，既省錢又環保。」

林志盈強調，這不僅是為了環保，更是為了珍惜每一份美食。悠遊卡身為先鋒，未來將持續擴大合作對象，從目前雙北的車站據點出發，逐步推廣至全台灣。悠遊卡公司希望透過這次的數位嘗試，讓「隨手做環保」不再是口號，而是民眾每天通勤路上都能參與的生活模式，為台灣的 ESG 願景貢獻實質影響力。

數發部數位產業署代表專門委員黃珞寧、環境部環境保護司副司長呂雅雯以及合作夥伴悟饕池上飯包總經理李鎮岳、爭鮮 gogo 總經理王亭力，今天均共同出席記者會，展現政府、企業與產業跨域三方合作的實踐成果，也彰顯數位科技在永續議題上的實際應用價值。