鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-16 14:52

台股今 (16) 日在台積電 (2330-TW) 法說報喜、財測及 AI 展望佳，加上台美關稅拍板定案 15% 雙利多驅動下，早盤在台積電啟動持續創新高下，指數開高走高氣勢如虹，盤中最高一度漲 665 點，衝上 31,475 點再寫新高，除了電子權值股搶眼，受關稅壓抑的傳產工具機、ABF 載板、玻纖布齊嗨上揚，終場收漲 598.12 點或 1.94%，順利攻上 3 萬 1 千點大關，收 31,408.7 點，成交量放大到 8,233 億元，創史上次高。

台股元月行情一飛沖天，元月以來，台股在 3 萬點之上屢創新高，今天盤中一度衝上 31475.22 點，創歷史新高點，今天以大漲 598.12 點作收，累計 2026 年 1 月年以來大漲 2445.1 點，已超過 2025 年 10 月的單月最大漲點 2412.81 點；單周更大漲 1117.74 點。

在權值股部分，台積電受惠法說公布去 (2025) 年第 4 季財報超出市場預期，每股單季獲利創下新高，盤中一度衝上 1,750 元新天價，終場收 1,740 元、漲 2.95%；台達電 (2308-TW) 因台積需求國內穩定電力，跳空大漲 7.65%、聯電 (2303 -TW) 漲逾 7%、鴻海 (2317-TW) 漲 0.42%。

電力概念股部分，因台積電董事長魏哲家喊話電力疑慮，包括亞力 (1514 -TW) 漲停、華城 (1519 -TW) 漲 6.3%、樂事綠能 (1529 -TW) 漲 5%、中興電 (1513 -TW) 漲半根停板、大同 (2371-TW) 漲 2.5%。

玻纖布因受史上最猛搶料潮影響，包括上游廠商台玻 (1802 -TW)、建榮 (5340 -TW) 漲停、德宏 (5475 -TW) 漲停，富喬 (1815 -TW) 漲半根停板。

DRAM 記憶體則因報價續揚，力積電 (6770 -TW) 漲停、旺宏 (2337 -TW) 漲 8%、華邦電 (2344 -TW) 漲 7%、南亞科 (6770 -TW) 漲半根停版。