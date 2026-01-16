鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 17:10

LINE Pay Money 已於 2025 年 12 月正式開業，面對電支大魔王來勢洶洶，悠遊卡公司董事長林志盈今 (16) 日表示持開放態度，若 LINE Pay 能夠加入 TWQR，對民眾而言將是一大便利。他透露，電支業務獲利結構已逐漸改善，去年 12 月毛利正式轉正，不過，悠遊卡公司並不是純電支，也不走傳統補貼戰路線，而是要透過「實體卡帶動電支」的獨特經營模式，將交通、支付數據轉化為政府與商家的數位基礎建設。

LINE Pay 透過子公司 LINE Pay Money 取得電支執照，預期今年將重新改寫電支版圖。對此，林志盈持開放態度，他認為，強而有力的業者加入能促進同業相互學習進步，政府持續推動 TWQR 共通支付標準，若未來 LINE Pay 願意加入，共享特店支付，對民眾而言將是極大便利。

林志盈指出，悠遊付在 TWQR 的布局成效顯著，去年悠遊付用戶「跨機構」刷別家 QR Code 的交易量已破 1 億元，顯示民眾已養成手機支付習慣，悠遊卡公司透過「便利性」這個關鍵點持續提升交易量能。

林志盈表示，悠遊卡公司並非單純電支業者，電支只是實體卡的輔助，目的是為了提升顧客體驗，展望今年，悠遊卡將全力推動「二代卡 (超級悠遊卡)」，將會逐步汰換早期卡片。根據統計，二代卡使用率已從去年 1 月的 3% 成長至 12 月的 8%，今年目標是翻倍成長。

林志盈說明，二代卡突破了一代卡單筆消費 1500 元的限制，上限可達 1 萬元，更解決了加值痛點。透過手機 NFC 感應，用戶在家就能用悠遊付 App 為卡片加值，「手機就是加值機」，將更緊密連結卡片與 App 的互動。他以輔仁大學學生證為例，學生可直接用手機為二代卡學生證加值，支付宿舍冷氣費，完全串接數位生活。

至於財務經營狀況，悠遊付去年使用量成長超過 20%，電支業務雖然整體因推廣成本仍有約 2 億元的年度虧損，但在 12 月已實現毛利轉正。林志盈坦言，「我們沒有富爸爸可以灑錢，也沒有三、四百人的地推部隊，但悠遊卡擁有全台最強的交通數據。」

他強調，悠遊卡不僅是支付工具，更是政府的基礎建設，從「班班喝鮮乳」到弱勢學童的「營養午餐禮金」，悠遊卡平台能去標籤化並節省公帑，這種行政效率的突破，是其他業者難以企及。

針對北捷近期開放信用卡 (上半年僅限台新銀行) 與 QR Code 掃碼進站，林志盈觀察首月統計數據，信用卡進站比例低於 0.5%，QR Code 約 1% 多，雖使用率有待提升，但對國際旅客來說，悠遊卡依然是非常好用的神卡。

林志盈表示，悠遊卡將持續觀察市場變化，並透過「乘車碼優惠」等策略穩固市占，同時持續擴張跨境業務，目前悠遊付在韓國的便利商店與大型免稅店交易量持續攀升。