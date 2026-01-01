學者批：AI毀滅人類是假議題 科技業正在逃避真正責任

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-16 03:10

《商業內幕》周四（15 日）報導，一位德國物理學教授批評，科技業刻意炒作「AI 將毀滅人類」的恐懼，藉此轉移大眾注意力，迴避 AI 現在就在造成的實際傷害，像是剝削勞工、侵犯版權、破壞環境等問題。

學者批評科技業炒作AI末日論，掩蓋現實傷害。（圖：Shutterstock）

德國萊布尼茲漢諾威大學理論物理學教授 Tobias Osborne 本周發表文章，批評科技業利用「AI 末日論」當煙幕彈。

‌



他指出，當大家都在擔心 AI 有天會不會消滅人類、機器會不會失控時，科技公司正在逃避眼前的責任：他們用低薪剝削標註數據的工人、未經同意大量抄襲藝術家和作家的作品、資料中心耗費大量能源破壞環境，還有 AI 生成內容氾濫讓人難以分辨真假資訊。

「末日不會到來，」Osborne 寫道，「因為糟糕的事已經正在發生了。」

「AI 末日論」只是科幻故事

Osborne 也批評「AI 會產生超級智慧、失控毀滅人類」的說法根本站不住腳。他說這些論述聽起來像科幻小說或宗教預言，一旦考慮到物理限制（像是能源消耗、散熱問題），這些末日劇本就不攻自破。

「這些不是等待解決的工程問題，而是物理定律的限制。」他寫道。

真正該做的事

Osborne 建議，與其空談未來威脅，政府應該用現有法律來管制 AI 公司，強迫他們為造成的實際傷害負責。

他強調自己不反對 AI，AI 確實能幫助很多人，但如果沒有監管，這些好處會被壞處掩蓋。