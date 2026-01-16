AI訂單能見度看到明年 漲價缺貨潮將大蔓延至10大非AI族群

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-16 11:13

AI 熱潮引起科技業迎來結構性升級，支撐台股、美股屢創新高，凱基投顧今 (16) 日指出，AI 訂單能見度已達 2027 年，樂觀看科技股盈餘連 4 年高速成長，突破傳統硬體僅 2-3 年高增速的周期限制，尤其漲價與缺貨的現象已不再局限 AI 核心領域，而是向非 AI 板塊加速外溢，形成自需求拉動、成本拉抬再到價格傳導的完整鏈條。

凱基提出，漲價缺貨潮將擴大蔓延至10大非AI族群。(圖：凱基提供)

凱基投顧持續看好 AI 供應鏈，預期伺服器組裝廠盈餘在 2024-2025 年繳出 30-40% 的年增率，而今明兩年也有望維持 30% 以上的增長動能。

其中，散熱廠在前期獲利大幅跳升 50-120% 後，後續成長力道仍可望落在 40-50% 區間；晶圓代工、電源供應器與 PCB 等其他 AI 關鍵環節同樣呈現緊實而持續的成長軌跡。

隨著資料中心架構自 CPU/DRAM 加速轉向 GPU/HBM / 高速互連，並由訓練走向訓練與推論並行，凱基認為，整體供應鏈在更長、更可預期的訂單支撐下，所呈現的獲利周期已遠超過過往 PC 和智慧型手機等典型硬體景氣循環。

同時，可觀察到，先進封裝產能持續緊張、HBM 供給彈性受限、800G 光模組中的 EML 組件出現供需缺口，加上銅、銀、玻纖布、銅箔等原材料成本同步上行，使整體報價產生共振。

而記憶體漲勢更從 DRAM 蔓延至 NOR Flash；半導體材料上漲擴散至面板與矽晶圓；製程端的供需緊俏也由先進製程延伸至成熟製程。

傳統產業方面，貨櫃、塑化、鋼鐵、不鏽鋼等品項同樣受上游成本推升而出現補漲行情，顯示價格回補已由 AI 擴散至更廣泛的電子與傳產領域，進一步強化整體景氣循環的底部。

展望即將到來的財報季，凱基看好，自 2023 年下半年啟動的 AI 驅動盈餘上修循環至今未見停歇，企業財測仍有望持續上修，並為台股中長期多頭提供關鍵支撐。