〈焦點股〉佳能爆量突破平台整理區 擬以發債及現增籌資10億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-16 10:30

機器人視覺及智慧城市光學概念股佳能企業 (2374-TW) 在市場需求湧現同時，佳能營運也正向，今 (16) 日爆發逾 1.5 萬張大量突破近一個月來平台整理區，早盤股價上漲逾 5%，居上市光學 元件股漲幅之冠，同時，2026 年也有籌資規劃，計畫以發債。及辦理現增自市場籌資約 10 億元，今獲金管會申報生效。

佳能董事長章孝祺。(鉅亨網記者張欽發攝)

而佳能擬加碼投資 1500 萬美元 (約新台幣 4.65 億元) 投資生產線布局。

佳能的此一籌資案爲繼今國光 (6209-TW) 之後的另一光學元件廠哭籌資案，籌資內容包括擬發行無擔保可轉換公司債面額 3 億元及辦理現增發行 1.2 萬張現增股籌資 7 億元，估自市場籌資約 10 億元，主辦券商爲凱基證券。佳能擬辦理現增案 1.2 萬張現增股，暫訂現增股以每股 58 元發行。

同時，佳能在繼調整中國東莞、北越與台灣三地的製造廠區配置，2022-2025 年間已進行設備更新，已累計投資達 4500 萬美元後，將再加碼 1500 萬美元的資本支出，進一步更新生產設施增進生產效率。

佳能近期多項業務布局進展顯著，包括地圖影像縫合專案已完成設計；車隊管理專案規格已定，預計今年第三季出貨；機器手臂協作感測模組將於今年第四季出貨，同時準備無人機相關配件預計明年第二季開始量產，而機器手臂產品則將於今年第一季進入生產準備階段。

佳能企業未來發展上四大重點包括，市場穩健成長：持續深耕日本，擴張產量與出貨，積極開發美國與歐洲區域，爭取歐美大型客戶專案在 2025-2027 落地。同時，精準技術研發：專注光學影像、聲音辨識及機器人視覺與機械手臂技術，加速專案導入。