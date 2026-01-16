鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-16 11:31

針對台美貿易談判達成歷史性突破，經濟部長龔明鑫今（16）日上午受訪時神情顯見輕鬆，並以「撥雲見日、破繭而出」形容當前心情。龔明鑫強調，此次談判結果對台灣產業界具備深遠意義，成功達成「傳產稅率與日韓齊評、ICT 產業獲 232 零關稅豁免、確立台美 AI 戰略分工、深化雙向投資生態系」等四大目標。他指出，談判落實後，台灣將長期穩坐全球 AI 半導體生產中心地位，與美國市場形成緊密的戰略夥伴關係。

目標一：傳產稅率與日韓齊平 龔明鑫：利足點平等就不怕競爭

龔明鑫透露，今日凌晨四點便起床關注談判進展，隨即收到機械公會理事長的感謝簡訊。他分析，過去台灣因缺乏與美國的 FTA，傳產在美市場長期處於關稅劣勢，例如工具機產品日韓享有零關稅，台灣卻需課稅。此次談判將對等關稅拍板為 15%，成功與日、韓、歐盟拉齊競爭條件。

龔明鑫轉述產業領袖看法，強調「只要立足點平等，台灣企業就不怕競爭」，這樣的結果，對中小企業與傳統產業轉型升級是極大的鼓舞。

目標二：ICT 產業獲 232 豁免 確保 80% 輸美產品零關稅地位

針對高科技產業最擔憂的美國貿易擴張法第 232 條款，龔明鑫指出，雖然 ICT 產品本受資通訊協定（ITA）保障為零關稅，但過去面臨 232 調查的不確定性。此次協議抵定後，台灣 ICT 產品只要符合條件即可獲得豁免，維持零關稅地位。由於台灣目前輸美產品中，ICT 項目占比已超過 80%，此項成果讓科技業者心情「篤定下來」，能在穩定的基礎上經營美國市場。

目標三：台美 AI 戰略分工 台灣穩占 80% 先進製程產能

在戰略佈局方面，經濟部內部數據預測，透過此次協議強化供應鏈韌性，台灣在 5 奈米以下先進製程的產能，到 2030 年將與美國維持 85 比 15 的比例，即便到 2036 年仍將維持 80 比 20。龔明鑫強調，這顯示台灣將長期擔任全球最重要的 AI 半導體「生產中心」，而美國則是全球最重要的 AI 「應用中心」，雙方藉此建立深度的策略夥伴關係，而非單方面的產能移轉。

目標四：深化雙向投資 5000 億美元打造完整半導體生態體系

龔明鑫進一步說明「雙向投資」的互惠性，除了台灣企業赴美佈局 AI 伺服器與能源投資外，也積極引導美國企業投資台灣五大現代產業。他指出，台灣雖在邏輯代工全球領先，但仍需美國在記憶體、材料與設備端的技術支援。透過雙向合作，能彌補台灣供應鏈的缺口，建立更完整的半導體與 AI 生態系。政府也將透過上限 2500 億美元的信用保證機制，由政府扮演保證角色，協助金融機構提供融資，支持企業全球佈局，此舉預計理賠率僅約 1%，是極具效率的行政協助。