鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-16 10:44

針對台美雙方於華府達成之歷史性關稅協議，行政院長卓榮泰於今 (16) 日上午表示對副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮帶領的談判團隊表達高度肯定與感謝 。卓榮泰指出，本次談判成功達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標，他除對首階段成果表達欣慰外，也特別強調台美經貿磋商是一項長期工程，後續團隊仍要持續努力，就未來的 232 條款項目逐項談判，以確保台灣產業競爭優勢 。

第一項目標「調降對等關稅」，卓榮泰強調，談判團隊成功將對等關稅調降至 15% 且不疊加，這是我國在美國利差國當中所獲得的最優待遇 。相較於 4 月時美國課以台灣 32% 的對等關稅，此結果將使我國產業出口、相關就業及 GDP 成長的衝擊大幅減緩達 80% 。過去台灣如工具機等產業，因美韓 FTA 或每日貿易協定導致輸美稅率高於競爭國，如今在政府努力下已成功將稅率拉齊至同一水平，確保了公平的競爭立足點 。

‌



第二項目標取得 232 條款最惠國待遇，台灣正式成為全球第一個與美國商務部達成 232 條款半導體優惠協議的國家 。卓榮泰說明，不論美方未來制定的 232 半導體及衍生品關稅為何，台灣都將享有配額內零關稅及配額外 15% 的最優惠待遇，其中投資免稅原則下的零關稅配額更達產能的 2.5 倍 。此項成果讓台灣高科技產業在面對美國政策變動時，具備了獨步全球的免稅保障與法律確定性 。

第三項目標「擴大產業豁免與降低成本」，除了核心的半導體產業外，談判亦達成多項民生與傳統產業的豁免協議 。政府成功爭取赴美投資企業所需的設備、原物料及零組件，皆可豁免對等關稅與 232 關稅，顯著降低赴美設廠的營運成本 。此外，針對汽車零組件與木材給予 15% 不疊加優惠，航空零組件則獲對等及 232 零關稅待遇，對於台灣相關供應鏈爭取美國訂單具有極大助益 。