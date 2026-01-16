鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-16 13:45

中嘉寬頻持續深化服務內容與使用體驗，落實為消費者提供更高價值、具差異化的寬頻服務，陸續引進各式 OTT 平台，同時積極布局差異化影音服務，攜手國際大廠領先業界推出全台唯一搭載 Bang & Olufsen 音訊設計的「SoundBox 劇院串流盒」，由於高度貼近現代家庭收視行為與使用習慣，上市首年即熱銷數萬台，帶動整體寬頻營收年增近四成。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，SoundBox 劇院串流盒的亮眼表現反映消費者願意為更豐富的內容選擇及優質影音觀看體驗付費買單，目前全年累積申辦量達數萬台、獲得市場高度認可，去年 12 月在聖誕、跨年節慶的帶動下，更創單月銷售新高、相較上市初期年成長達 86%，亦帶動新申裝寬頻搭售影音服務內容案型量能成長 8 成。

陳佐銘指出，綜觀整體申辦結構，約七成為既有用戶續約升級，不僅推升實收月租成長近三成，並促使 1G 高速率占比持續擴大、選擇 1G(含) 以上速率方案續約的量能成長達 66%，平均續約年期更拉長至三年以上，充分展現中嘉寬頻以內容、體驗為雙核心的價值型服務策略，成功深化用戶黏著度與品牌信任感。