鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-16 10:26

因應 AI 發展趨勢，凌群 (2453-TW) 攜手全球網通領導廠商思科 (Cisco)，打造全台首座以劇院級影音品質為核心的沉浸式 AI 協作示範場域─「凌群沈浸式 AI 視訊會議體驗中心」。

凌群表示，全新 AI 會議中心正式啟用後，將串聯六都各分公司和泰國等多個據點，並支援政府「數位青年 T 大使計畫」，成為台灣企業推動 AI 協作與數位人才培育的重要示範。

‌



凌群總經理劉瑞隆說明，AI 協作已成為企業全球化的基本配備，希望每一次跨域連線，都能像在同一場域面對面討論，因此，團隊歷時一年半，與思科深度合作，完成台北總公司和新竹、台中、台南、高雄等多處智慧會議空間建置，全面導入先進視訊設備。

思科長期投入 AI 技術研發，使視訊會議系統具備臉部識別、影像智慧追焦、聲音聽聲辨位等功能，可自動辨識並聚焦發言者，並透過 AI 助手自動產出會議摘要，同時，採用高標準加密與安全通道，全面強化企業會議安全性，協助企業在確保資安的前提下突破平台限制。