鉅亨網編輯林羿君 2026-01-14 10:41

日本首相高市早苗傳出最快下周解散國會，提前於 2 月啟動大選，受此消息激勵，日本股市週三 (14 日) 再創新高，日經 225 指數 (NKY) 盤中飆升 1%，首次突破 54000 點整數關卡，延續週二上漲 3% 的強勁動能；東證指數 (TPX) 也續創新高，上漲 0.86%。

提前大選預期點燃「高市交易」！日股首度突破5萬4大關、日元陷160保衛戰。(圖:REUTERS/TPG)

日元兌美元匯率 (JPYUSD) 則進一步走弱，貶破 159 關卡，報 159.19 日元，創下自 2024 年 7 月日本當局實施匯率干預以來的最低水準。分析師指出，因為市場憂心日本財政惡化以及升息幅度不夠大，所以日元匯價才會又回到一年半以前的新低。

‌



《讀賣新聞》14 日報導稱，高市早苗考慮在下周解散眾議院後，緊接著在 2 月 8 日提前舉行眾議院選舉。若真如此，2026 財年的預算案，就不太可能在 2025 財年結束前，也就是 3 月底前在國會通過。

自民黨派系目前在眾議院擁有 199 席次，與維新會合計 233 席，剛好為 465 席過半的 233 席，只要少一席就會跌破過半門檻。外界認為，高市希望透過眾院選舉增加席次，以強化政權基礎，實現她所主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」。