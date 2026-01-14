鉅亨網編輯林羿君 2026-01-14 12:00

摩根士丹利 (MS-US) 策略師指出，當前美債基差交易規模已膨脹至約 1.5 兆美元，凸顯出密切監控該交易規模的必要性，以避免重演 2020 年市場劇烈波動的局面。

該行估計，這項由對沖基金用以利用美國公債現貨市場與期貨之間微小價差的策略，自 2019 年高點以來已成長 75%。近年來，基差交易的名目規模成長速度，已超過美國公債發行量的增幅。

包括 Eli Carter 與 Shaun Zhou 在內的策略師於週二 (13 日) 發布報告指出，目前的交易活動水準「並非前所未見」，但仍有必要持續關注，尤其是在資金偏緊或市場出現劇烈波動時。

由於此類交易的特性，一旦對沖基金需要迅速平倉，債券交易商可能無法承受短時間內湧現的龐大交易量。

摩根士丹利表示，風險最為集中的部位在 5 年期公債期貨，其次為超長天期與 10 年期合約；近年來，殖利率曲線中段的曝險程度亦持續上升。

2020 年，美債現貨表現曾弱於期貨，與基差交易原本欲利用的市場條件截然相反，導致對沖基金蒙受鉅額損失，該交易也因此成爲當年市場波動的推手之一。此一情況迫使聯準會為維持市場順暢運作，出手買進數兆美元的債券，並透過提供短期融資的回購協議（repo），向市場注入緊急資金。

當時，基差交易的整體規模約為 5,000 億美元，僅為目前水準的三分之一。