鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-10 11:53

美國對委內瑞拉的強勢介入，正快速重塑全球能源與海運版圖，此舉對油市與航運的路径與節奏產生連鎖效應。短期原油與成品油運距拉長、噸英里上升，中期則可能推動市場重新定價。野村投信表示，在美委油貿路徑重組、紅海風險未解、監管加嚴吸收船噸等多重利多交織下，2026 年航運將在高波動中展現結構性機會，其中油輪受惠最為明顯，箱船與散裝則依情勢輪動。

航海王再現？委內瑞拉變天引爆油輪商機 法人看好航運ETF結構性獲利。（圖：shutterstock）

針對市場波動，野村投信策略暨行銷企劃處資深副總經理內張繼文指出，例如以全球航運股為核心的 00960 野村全球航運龍頭息收 ETF，同時覆蓋貨櫃龍頭、油輪核心與散裝補強三大航運優勢，可望成為投資人掌握全球航運投資主題的一站式選擇產品。

00960 ETF 基金經理人張怡琳分析，供應端衝擊首先體現在委內瑞拉出口的卡油現象。受美方封鎖與制裁升級影響，委國港口出現船舶滯留，委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）被迫削減產量，在岸儲槽及浮動儲油快速逼近滿檔，顯示短期油輪供應鏈壓力確實存在。與此同時，美委油貿解鎖訊號亦浮現，委內瑞拉將向美國持續輸送受制裁原油，首批規模約 3,000–5,000 萬桶。這意味著原本大量流往亞洲的原油貨流，部分將改向美墨灣煉廠，航程拉長導致噸英里上升，對超大型油輪（VLCC）、蘇伊士型（Suezmax）及阿芙拉型（Aframax）原油油輪構成直接利多。

從運價指標觀察，張繼文表示，油輪與成品輪在 2026 年初維持偏強態勢。超大型油輪（VLCC）日租於 2025 年底至 2026 年初一度逼近 13 萬美元，主因包括老齡船隊占比升高、受制裁船退出可用供給，以及紅海繞行導致航程延長。截至 1 月 6 日，波羅的海原油（BDTI）指數約 1,181 點，成品油輪指數（BCTI）約 713 點，反映原油與汽柴油主要航線報價仍具韌性。

不過，張繼文也提醒，紅海與蘇伊士的地緣風險仍是 2026 年航運走勢的關鍵變數。2025 年因規避紅海繞行好望角，吸收了全球箱船約 9% 的有效艙位。步入 2026 年，若安全條件改善使航線回歸紅海，短期可能釋放艙位並對運價造成壓力，但業者普遍認為尚需長期安全保障才會大規模回流。此外，國際海事組織（IMO）的碳強度指標（CII）與歐盟的 ETS/FuelEU 於 2026 年持續加嚴，承運人因合規壓力採取慢速航行與路徑優化，將有效延長航次時間並吸收供給，對運價產生支撐。