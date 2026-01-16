鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-16 05:00

日元兌美元 (USDJPY) 周三 (14 日) 跌破 159 關口，觸及 159.46 的低點，創 2024 年 7 月以來新低。儘管日本財務大臣片山皋月周四 (14 日) 口頭警告後小幅回升至 158.2 附近震盪，但市場對日元貶值的擔憂仍未消散。

‌



根據日本現行政治格局，自民黨與日本維新會組成的執政聯盟在眾議院僅握有 233 席，勉強過半，在參議院更處於少數地位，推動 2026 財年預算案等重大立法仍需要小黨派支持，這將讓高市政府舉步維艱。

中國社科院日本研究所助理研究員孟明銘分析，高市希望透過提前選舉爭取更穩定的多數席位，擺脫對邊緣政黨的依賴，但其激進經濟政策如大幅提高防衛預算、自民黨「黑金」醜聞，以及中日關係惡化引發的民眾不安，正持續消耗執政基礎。《彭博資訊》認為高市這項策略「比預想更冒險」。

政治版圖的變動加劇了不確定性。日本最大在野黨立憲民主黨周四 (15 日) 宣布與公明黨組成新黨，公明黨去年 10 月剛退出執政聯盟轉投在野。立憲民主黨黨首野田佳彥更呼籲國民民主黨等其他政黨加入，意圖在選舉中形成對抗高市早苗的強大陣營。日本輿論普遍認為此舉旨在透過擴大支持面，削弱自民黨在眾議院的優勢。

日元貶值壓力隨之陡增。儘管日本央行 (BOJ) 已將利率提升至 1995 年以來最高水平，但日元疲軟態勢未改。

選擇權市場數據顯示，押注美元上漲的看漲期權交易量是看跌期權的兩倍以上，避險基金更押注日元可能在當局干預前跌向 165。

多家國際投行預測，受美日利差居高不下、實質利率為負及資本外流影響，日元 2026 年底恐貶至 160 甚至更低，這一關口曾是日本 2024 年四次入市干預的關鍵防線。

日本當局已釋放強烈干預訊號，財務大臣片山皋月與美國財長貝森特溝通後，明確表示對「單方面貶值」擔憂，並稱「不排除任何措施」；內閣官房副長官尾崎正直亦警告「將對過度波動採取行動」。

面對市場波動，BOJ 總裁植田和男周三重申貨幣政策路徑未因選舉猜測而改變，將在條件允許時繼續升息。