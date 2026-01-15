賴正鎰：房市剛需仍在只是成交變慢、鄉林兩都更案Q2及Q3將公開
鉅亨網記者張欽發 台北
鄉林 (5531-TW) 在 2025 年銷售的台北中山區「鄉林中山賦」、雲林「鄉林雲峰」、北投「鄉林靜岡」三預售案都已接近完消，鄉林董事長賴正鎰今 (15) 日指出，市場剛需市場仍在，房價也未受影響，只是成交速度變慢些，至於鄉林今年的萬華與新莊都更預售案，將在第二季及第三季接棒推出，總銷分別是 65 億元與 52 億元。
賴正鎰指出，政府 2024 年 9 月祭出第七波信用貸款管制後房市明顯冷卻，但也讓投資客幾乎退場，但目前有品牌，規劃設計有特色的開發商，去年以來推出的新案仍可創下 7-8 成銷售業績，就是靠剛性需求的科技新貴以及換屋族的準客層。
鄉林的雲林預售案「鄉林雲峰」2025 年底已完銷；北投「鄉林靜岡」銷售已 85%。台北市中山區新松町新城計畫首案「鄉林中山賦」已蓋到 8 樓，即將完工，可望在今年底或 2027 年上半年陸續認列入帳。
對於鄉林 2026 年的新推案，鄉林萬華都更案推案速度雖有慢下來，但接待中心已設計完成，預計第二季進場。A+B 兩塊基地合計 2180 坪，光是土地整合時間就長達 23 年，離萬大線「加蚋站」僅兩個街口，步行 5 分鐘可抵達。商品規劃 26-70 坪、2-4 房，可分回銷售戶數 123 戶，總銷金額估約 65 億元。
另在新北市新莊的都更合建案將在第三季進場，基地面積 1005 坪，將興建地上 24 樓，地下 5 樓，可分回 100 戶，總銷約 52 億元，以 27-33 坪、2-3 房為主力產品，距新蘆線與新北環狀線交會的「頭前庄捷運站」步行約 8 分鐘，社區樓下就是大賣場，鄰近新莊體育館、新莊棒球場及國民運動中心，衛服部台北醫院等，機能豐富。
在開發土地方面，新北市「塭仔圳」，鄉林早先布局搶得先機，取得數塊合計約 3000 坪合建土地，離桃園機場線捷運站步行距離都 10 分鐘內，已開始規劃設計。台中方面，中科台積電擴廠、捷運藍線動工、綠線延伸案定案、14 期的大巨蛋與水湳經貿園區的超巨蛋，預計 2030 年完工啟用等，人口紅利與產業發展動能強勁。鄉林鎖定 13 期及市區蛋黃區，加速開發土地，預計今年將購入 5 塊土地。
