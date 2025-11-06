鄉林賴正鎰：「新松町計畫」都更推進超前 一年整合19案近2萬坪土地

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-06 18:31

‌



鄉林建設 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (6) 日對台北市「新松町新城計畫」的推進指出，鄉林「新松町計畫」推出短短一年內，就進行整合 19 個都更案、2000 名地主、約 1.8 萬坪土地，約新松町計畫的 16％，總銷約 2006 億元。

鄉林董事長賴正鎰。(鉅亨網記者張欽發攝)

賴正鎰說，鄉林知道地主等都更等太久了，將加快整合，維持每年 2-4 個案的送件節奏，確保開發動能與市場競爭力，鄉林會努力完成 11 萬坪、總銷 1.4 兆元的新松町都更計畫，讓中山區加快華麗轉身。

賴正鎰今天首度公開最新完成設計圖「吉林四案」3D 動畫，鄉林率先導入北市府今年 7 月底新修正實施的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率」入法的立體綠化思維納入設計，在陽台增設綠化植栽設施，讓台北市中心首次出現定位清晰的純住宅聚落，不僅 2D 平面街道綠美化，更兼具 3D 立體垂直綠化。

他強調，與去年公開計畫藍圖的不同，今年的宣布重點是「落實成果」，進行的 19 個都更案，又以「吉林四案」基地最大，鄉林全心投入，花七個多月就將全街廓整合完畢，面積約 1360 坪，很不容易。

賴正鎰指出，現有最新進度，首案「鄉林中山賦」現在已經蓋到 5 樓；「吉林四案」已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照。「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。