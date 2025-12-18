〈央行理監事會〉決策不動如山 鄉林賴正鎰：不動產開發業者要過個寒冷的年
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣央行今 (18) 日下午召開理監事會議，決定續凍利率，維持現況，也沒有對房地產相關貸款再做出新的動作。全國商總榮譽理事長、鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰說，央行第七波選擇性信用管制的政策效果，這一年來已經反映在建築貸款與土地市場上，房價也出現明顯下修，原預期會再檢討並放寬自住及換屋族群的貸款成數，但如今央行仍不動如山，不動產開發的上、下游相關業者都要過個寒冷的年。
賴正鎰認為，在房市已明顯降溫的當下，建議央行在相關管制方面是否能再適度修正，包括央行豪宅限貸令，台北市房價 8000 萬元房貸僅能貸到 3-4 成，且無寬限期，建議認定豪宅標準要上調到 1 億元；新北市 7000 萬元提高為 8000 萬元，台中則要從 4000 萬元上調為 5000 萬元；非六都地區 2200 萬元則提高為 3000 萬元，同時取消限制開放第二戶的自住客貸款成數。讓自住或換屋族群可以貸到款，順利換屋。另外開發商的土建融成數應再拉高，並取消 18 個月開工令。
賴正鎰指出，這周是全球超級央行周，有十幾個國家央行陸續宣布利率政策，大多數央行不是維持現狀就是降息，僅日本央行極有可能宣布升息，但台灣可能考慮到出口匯率問題，所以還是守住利率不放，這個外界應該可以理解。
對於不動產信用管制部分，他說，前幾天看到央行最新統計數據，10 月底建築貸款餘額年增率僅 0.01%，也就是在房市景氣低迷下，多數開發商根本不願買地，也不願開工，導致建築貸款餘額將出現 9 年來首次負成長。
加上 2025 年前 11 個月六大都會區建物買賣移轉棟數合計為 18 萬 4704 棟，較去年同期年減 26.1%，全台全年的買賣轉移棟數推估可能降至 26.5 萬棟左右，台中台南跟高雄的房價已有降低。但其實很多自住的換屋族在貸款成數仍受到管制情況下，加上多家銀行房貸利率也創新高，來到 2.6%-3.0%，購屋族群苦不堪言。
