〈央行理監事會〉決策不動如山 鄉林賴正鎰：不動產開發業者要過個寒冷的年

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-18 18:44

台灣央行決策不動如山 鄉林賴正鎰：不動產開發業者要過個寒冷的年。(鉅亨網記者張欽發攝)

賴正鎰認為，在房市已明顯降溫的當下，建議央行在相關管制方面是否能再適度修正，包括央行豪宅限貸令，台北市房價 8000 萬元房貸僅能貸到 3-4 成，且無寬限期，建議認定豪宅標準要上調到 1 億元；新北市 7000 萬元提高為 8000 萬元，台中則要從 4000 萬元上調為 5000 萬元；非六都地區 2200 萬元則提高為 3000 萬元，同時取消限制開放第二戶的自住客貸款成數。讓自住或換屋族群可以貸到款，順利換屋。另外開發商的土建融成數應再拉高，並取消 18 個月開工令。

賴正鎰指出，這周是全球超級央行周，有十幾個國家央行陸續宣布利率政策，大多數央行不是維持現狀就是降息，僅日本央行極有可能宣布升息，但台灣可能考慮到出口匯率問題，所以還是守住利率不放，這個外界應該可以理解。

對於不動產信用管制部分，他說，前幾天看到央行最新統計數據，10 月底建築貸款餘額年增率僅 0.01%，也就是在房市景氣低迷下，多數開發商根本不願買地，也不願開工，導致建築貸款餘額將出現 9 年來首次負成長。