鉅亨網新聞中心 2026-01-15 16:10

美國《外交事務 (Foreign Affairs)》雜誌作者 Jeremy Shapiro 發表虛構預測性文章，探討了美國在未來可能透過非軍事手段併吞格陵蘭的想像劇本。文中描述川普政府在第二任期內捨棄傳統武力，轉而利用地緣滲透策略，藉由大量的基礎建設投資與人道援助，使該島在經濟與功能上逐步脫離丹麥並產生主權依賴。

儘管格陵蘭民眾普遍反對，美國仍透過操縱當地菁英與法律框架，最終達成實質上的領土擴張與資源控制。這則寓言旨在警示世人，現代帝國主義已演變為一種模糊主權、技術合約與資源供應界線的新型政治模式。

文章預測，國際政治舞台將見證一場前所未有的領土擴張。美國並未透過傳統的軍事入侵或直接購買來奪取格陵蘭，而是開創了一種被稱為「地緣滲透」的新型帝國主義模式。這種模式不再依賴武力征服，而是透過投資、承包商與法律模糊地帶，實現了對領土的功能性控制。

併吞格陵蘭的想像劇本

此前，儘管川普在第一任期內提出收購格陵蘭的想法時，曾遭到全球戲謔，但在其第二任期早期，這項計畫被賦予了嚴肅的地緣政治理由。川普政府提出控制格陵蘭的三大支柱：獲取關鍵資源（如油氣、稀土礦物）、擴大美軍北極勢力範圍，以及遏制中俄在該區域的影響力。

對川普而言，這不僅是國家安全問題，更是其名留青史的「大型房地產交易」。

文章預測，2026 年 5 月，華盛頓啟動了名為「北方戰略再調整倡議」（Northern Strategic Realignment Initiative）的方案，宣布投入 100 億美元進行戰略開發。美國並未直接與哥本哈根對抗，而是透過開發財團、非政府組織與諮詢公司等「代理人」深入格陵蘭各市鎮。

這些計畫看似是民生建設——如鋪設寬帶、修建小型機場與醫療中心，但其背後的技術協議悄然轉移了地方的忠誠度，並製造了嚴重的預算依賴。美方幕僚發現，格陵蘭僅 5.6 萬的人口與薄弱的基礎設施，使其成為「動機性結盟」的理想實驗場。透過製造能源短缺、網路中斷等「行政溝通故障」，迫使格陵蘭地方政府轉向美國求助，從而實現了功能上的吸納。

主權黃昏：從事實整合到法律占領

到了 2027 年，格陵蘭進入了「主權黃昏」階段。美國政府避開了必敗的全民公投，轉而扶植親美的「主權未來黨團」，並鼓動格陵蘭議會通過「臨時自治宣言」。隨後，美國以「應邀」為名向首府努克（Nuuk）派駐安全部隊，並在各大城鎮升起美國國旗。

最終，華盛頓與努克完成了《自由聯合協定》（Compact of Free Association）的談判，使格陵蘭成為類似密克羅尼西亞或馬紹爾群島的模式，由美國全面接管防務與安全事務，並宣稱其為美國「特別經濟區」。