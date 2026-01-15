鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 14:40

花旗集團 (Citigroup)(C-US) 執行長范潔恩 (Jane Fraser) 今年對團隊採取「球員兼教練」的管理心態，明確表示要大家「再跑一圈」、繼續加把勁，同時暗示今年裁員還沒結束。

整頓公司文化不手軟 花旗CEO：裁員還沒完 (圖:Shutterstock)

她周三 (14 日) 向約 22.6 萬名全體員工發出一份措辭強烈的內部備忘錄，直言「門檻已經拉高」，同時也釋出今年還會進一步裁員的訊號。

范潔恩說，該公司將以更高標準檢視績效。她說：「我們不是按努力程度打分數，我們是以結果論英雄。我期待看到舊的、不良的工作習慣徹底消失，一個更有紀律、更有自信、能夠勝出的花旗在 2026 年浮現。」

范潔恩近年來持續要求員工全力以赴，以達成獲利目標，並為仍在努力擺脫 2008 年金融危機陰影的投資人創造更高報酬。她同時大舉投資自動化與後勤作業控管，以解決資料處理問題——這些問題不僅損害公司聲譽，也引來監管機構不滿。

她在備忘錄中寫道：「我們每一個人都必須採取更商業導向的思維：主動爭取業務、競逐客戶的整體金融需求，而不是甘於次要角色或錯失機會，」。

這份備忘錄發出之際，花旗也同步公布多數核心業務線表現強勁的第 4 季財報。

根據花旗內部衡量標準，用以修復監管問題的計畫中，已有 80% 達到或接近目標狀態。只要相關整頓完成，為因應監管要求而增聘的部分人力，未來可能被裁撤。

花旗已明確表示，將持續執行范潔恩於 2024 年初制定的裁員計畫，三年內最多削減 2 萬個職位。這波人力精簡也是花旗所稱「Transformation」(轉型) 企業改革的一環，旨在透過大規模行動，升級老舊科技系統並盡可能提升營運效率。范潔恩當時曾估算，相關裁員可為公司節省約 25 億美元成本。

范潔恩在備忘錄中寫道：「隨著時間推移，自動化、人工智慧 (AI) 以及進一步的流程簡化，將重新塑造工作的完成方式——有些職務會改變，也會出現新的職務。」

花旗表示，「轉型」計畫已完成逾 80%。隨著計畫收尾，「整體職務人數仍將進一步下降」。美國媒體日前報導，花旗本周稍早準備裁減約 1,000 個職務。

在第 4 季財報電話會議登場前的媒體簡報中，即將卸任的花旗財務長 Mark Mason，把裁員與 AI 投資直接連結。

Mason 周三上午對記者表示，「我預期今年整體的人力規模仍會持續下降」，並補充正「逐步接近」既定目標。

他指出：「隨著我們在『轉型』方面的進展，成本與人力都將隨著生產力提升，並因 AI 等工具的導入而持續下降。」