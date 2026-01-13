鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-13 07:09

花旗集團 (Citigroup)(C-US) 傳出本周預定裁員 1000 人，作為執行長范潔恩 (Jane Fraser) 推動控制支出和提升回報的舉措之一。

花旗在去年 9 月底止共有 22.7 萬名員工，知情人士透露，花旗正持續精簡人力，這是兩年前公布的重整計畫的一部分，目標是在 2026 年底前裁減 2 萬個職位。

總部位於紐約的花旗集團，一直把精簡組織、削減浪費作為核心目標。該公司的營運長期落後其他美國大型銀行，自范潔恩於 2021 年接任執行長後，花旗展開全面改革，包括退出多數海外零售銀行業務，並整頓核心營運架構。

花旗在聲明中說：「我們將在 2026 年持續縮減人力。這些調整呼應我們讓人力規模、據點配置與專業能力更符合當前業務需求的努力，也反映科技帶來的效率提升，以及我們在轉型計畫上的進展。」

本周是花旗忙碌的一周，該公司預定周三公布全年財報，並通知員工 2025 年的獎金發放情況。

花旗財務長 Mark Mason 兩年前曾表示，集團總員工人數將在 2026 年底前減少約 6 萬人，降至約 18 萬人。其中包括花旗在墨西哥零售銀行業務上市時，將隨之離開的 4 萬名員工。

為了達成這個目標，花旗今年仍需在本周裁員之外，再削減數千個職位，並完成 Banamex 業務的上市工作。

范潔恩在 2021 年上任執行長，去年 10 月成為自 2007 年以來首位同時兼任花旗董事長的執行長，顯示董事會對范潔恩領導能力的高度信任。去年 11 月，花旗也宣布，財務長 Mason 將於 2026 年底離職，因他正在尋求其他公司的執行長職位。