鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-15 09:28

仲恩生醫 (7729-TW) 宣布，與日本再生醫療夥伴 Cyto-Facto 簽署合作意向書 (LOI)，雙方將就仲恩核心幹細胞產品 Stemchymal 委託製造合作展開洽談，為未來日本取證後的市場供給預作準備。

仲恩指出，此次合作意向主要聚焦旗下幹細胞新藥 Stemchymal 細胞製備與委託製造合作，雙方將依循國際法規與品質規範，就製程技術、品質管理及產能配置等面向進行實質合作規劃。

‌



董事長王玲美指出，推動 Stemchymal 在台灣及日本取得藥證並成功上市，為仲恩現階段的首要目標。日本取證方面，正由授權夥伴 REPROCELL 持續與日本 PMDA 進行遞件前諮詢溝通中。

王玲美表示，為因應未來日本藥證取得後的量產與供應需求，去年即實地走訪日本多家 CDMO 廠商評估合作可能性。而 Cyto-Facto 在日本再生醫療與細胞製造相關領域具豐富實務經驗，並對日本法規與品質體系有深入了解，此次就 Stemchymal 委託製造委託簽署合作意向書，代表仲恩在既有研發與品質基礎上，進一步為產品量產與供應做好準備。

資深副總柯景懷補充，合作意向簽署是雙方初步共識，相關細節仍須視後續技術、法規及商業條件的討論與評估後果，再經正式協議簽訂後執行。未來將持續推動產品開發、製造布局與國際授權，期望透過跨國合作，完善全球市場布局，加速推動產品進入國際市場。