鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-15 11:39

久舜營造 (5547-TW) 敲定在 2 月 3 日上櫃掛牌交易，久舜並公布在 1 月 19-21 日上櫃前競拍，底價爲 17 元，1 月月 23 日開標；久舜並暫訂以每股 20.4 元承銷價上櫃掛牌交易。

久舜營造爲甲等綜合營造廠的技術與口碑，順勢卡位老屋更新、社會住宅及高科技廠辦三大主力市場版圖。同時，久舜近年更積極從傳統營造承攬，走向結合全案管理與智慧工地的一條龍服務模式，營運成長動能受市場關注。

‌



久舜營造董事長林世貞指出，久舜在大台北地區經營多年，是甲等綜合營造廠，長期承攬國內知名建設公司、上市櫃公司建案，住宅建案類型涵蓋一般集合住宅、高端住宅與複合式大樓。近年更承作多起科技廠、生技廠、企業總部與創新中心，客戶從建設公司擴展到高科技與生技產業，客戶結構穩健且分散風險。

久舜營造主要從事住宅、廠辦及住辦的工程營造及提供工程顧問服務，董事長為林世貞，推薦證券商係康和綜合證券、群益金鼎證券及宏遠證券，目前股本爲 4 億元；久舜 2024 年營收為 23.08 億元，稅後純益為 7719 萬元，每股純益為 2.53 元，久舜營造 2025 年 1-3 季營收為 16.01 億元，稅後純益為 9198 萬元，年增 43.61%，每股純益為 2.3 元。

久舜營造 2025 年全年營收 23.01 億元，年減 0.29%。