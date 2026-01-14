Airbnb任命前Meta生成式AI負責人為技術長

鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-14 23:16

根據《CNBC》周三 (14 日) 報導，Airbnb(ABNB-US) 任命前 Meta(META-US) 生成式 AI 負責人 Ahmad Al-Dahle 為新任技術長，接任去年離職的 Ari Balogh。

前Meta生成式AI負責人Ahmad Al-Dahle被任命為Airbnb新任技術長。(圖: 領英)

Airbnb 執行長 Brian Chesky 表示：「有了 Ahmad，我們真的非常興奮，因為我們有機會在旅遊領域用對 AI，在電商領域用對 AI。」

Al-Dahle 先前負責 Meta 較早期的生成式 AI 部門，後來在該公司 Llama 4 模型不受開發者歡迎後，Meta 將部門拆分，他被任命為 AI 產品共同負責人。Meta 後來以 143 億美元交易聘請 Scale AI 執行長 Alexandr Wang，強化其 AI 策略。

Airbnb 正經歷重大轉型，試圖擺脫短租平台形象。去年 5 月，該公司大改版 App，把餐飲外燴和私人教練等服務帶進平台。後來又加入直接訊息功能並更新 AI 聊天機器人。

Chesky 告訴 Sorkin：「AI 全年無休、會說各種語言、能從數百萬次客戶行動中學習來幫助你。有了 Ahmad，我們將能往旅遊搜尋上游移動。想像有一天 Airbnb 是個旅遊管家，是陪伴你整趟旅程的夥伴。那就是我們要去的方向。」

Chesky 是 OpenAI 執行長奧特曼的好友，也曾表達想將 ChatGPT 整合進平台的願望。不過他去年 10 月告訴《CNBC》，這個聊天機器人「還不夠強大」。