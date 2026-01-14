鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-14 20:35

台股續創史上新高，直逼 3 萬 1 大關。資產規模高達 837 億元的高股息 ETF 大華優利高填息 30 (00918-TW) 也搭上多頭行情，今 (14) 日收漲近 1%、收盤價 23.07 元，連續 3 個季度成功填息。00918 憑藉優質選股表現，掛牌以來共配息 11 次，其中 8 次完成填息，填息率維持 70% 以上，展現指數篩選中「填息」的硬實力。

根據彭博統計，00918 自成立以來至 2026/1/12，掛牌 3 年多來總報酬率已達到 106%。根據大華銀投信官網，若以宣告日股價日換算，00918 近 4 次配息率加總合計為 10.97%，息利雙收表現亮眼。

大華優利高填息 30 ETF 經理人郭修誠指出，00918 是國內首檔強調填息的 ETF，指數篩選流程首要檢視成分股獲利能力，並將過去填息次數紀錄納入考量，確保成分股不僅有高殖利率，更以歷史紀錄輔助挑選填息動能強的標的，使 00918 投資組合兼具配息與成長實力。

展望 2026 年，郭修誠指出，台股整體盈餘預估成長約 20%，當前預估本益比約 18.8 倍，略高於歷史平均一倍標準差。整體而言，評價屬於偏高，但可被盈餘成長支撐的狀態，預估 2026 年台股表現將偏向高檔震盪。

郭修誠表示，科技類股仍將是 2026 年台股獲利與評價支撐的核心，不過隨著市場已提前反映成長，科技類股評價普遍處於歷史高檔，短期股價表現將更依賴實際獲利兌現情況，科技股族群內部走勢可能出現分化，建議投資策略由全面性投資 AI (All AI) 轉為精選 AI 的選股策略 (Selective AI)，且追求更平衡的產業配置，除了高速成長的 AI 公司之外，建議搭配金融股、低基期且具轉機性的傳產類股組成抗震投資組合。

00918 成分股廣納電子、金融和傳產等產業，投資組合中如中信金 (2891-TW)、聯電 (2303-TW)、漢唐 (2404-TW) 等 AI 相關科技股和大型金控，近 3 月股價表現強勢，正是促成 00918 本次順利填息關鍵。