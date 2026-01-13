鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 12:25

中國信託投信旗下海外 ETF－中信特選金融 (00917-TW) 預計於 1 月 19 日除息，近期投資人申購情形踴躍，為保障既有投資人權益，已自 1 月 6 日起暫停初級市場申購，投資人仍可透過次級市場交易。00917 今 (13) 日市價續飆漲超過 3%，一度站上 30 元大關，改寫掛牌以來新高。提醒投資人須留意 ETF 於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，交易時應審慎評估相關風險。

〈焦點股〉金融ETF大黑馬！00917太熱暫停初級申購 市價飆上30元新高。(圖：shutterstock)

中國信託投信 1 月 2 日公告 00917 收益分配第一階段評價結果，並定於 1 月 19 日進行除息，本次每單位擬配發 3.5 元，以 1/2 當天收盤價 25.61 元估算，年化配息率達 13%，因此，投資人買盤相當積極，成交量也明顯增溫，累計近 5 個交易日累計漲幅達 13%。

中國信託投信表示，為保障既有受益人權益，避免除息日 ETF 因接受大量申購，使得在外發行單位數大幅增加，導致每受益權單位可配發金額減少，自 1 月 6 日起暫停受理初級市場申購申請，並於 1 月 19 日恢復初級市場申購申請。

中國信託投信指出，投資人無法進行初級市場申購者，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商於證券交易市場買進 ETF 受益憑證。惟須留意 ETF 於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

針對 00917 後市展望，00917 經理人張苡琤指出，美國貨幣政策持續寬鬆，以及川普政府鬆綁金融監理，有利金融股表現。此外美國金融股亦坐擁四大長線利多，包括支付巨頭轉型科技服務商帶動獲利結構優化、大型投行受惠資本市場回溫、信評機構訂閱制現金流穩健，以及數位金融資產的創新應用。在政策面與基本面加持下，吸引不少長線投資人將目光鎖定美國金融股題材相關的主題 ETF，試圖參與這波美國金融股的價值重估行情。