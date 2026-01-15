鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 12:04

眾所矚目的台積電 (2330-TW) 法說會即將於今 (15) 日盤後登場，全球投資人屏息以待。近一周來台積電股價進入盤整，以科技股為主的美國那斯達克綜合指數 (NASDAQ) 周三也收黑，台積電是否能如市場預期成為科技股救星，午後就將揭曉。而備受矚目的主動式 ETF 雖今日多數走跌，但 00988A 近日來憑藉軍工、核電概念股拉抬，近一週累積漲幅超過 3%，成為近期表現最亮眼的主動式 ETF。

去年台股主動式 ETF 漲勢凌厲，成為市場寵兒。但若觀察近一周來主動式 ETF 的表現，海外型主動式 ETF 頗有超車向前的態勢。領漲的 TOP3 中，主動統一全球創新 (00988A-TW) 近一週漲幅超過 3%，表現最為亮眼；第二和第三名則分別是主動復華未來 50(00991A-TW)、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)，漲幅也有約 2%。

而 00988A、00990A 的投資範圍都以海外為目標，突顯隨著台股進入盤整後，台股主動式 ETF 族群跟著休息，海外型主動式 ETF 或將更具突圍優勢。其中，00988A 今年以來更是大漲將近 10%，進一步細看 00988A 的持股名單，涵蓋軍工、AI 軟硬體、能源原物料、金融與消費，00988A 產業布局多點開花，成為這波產業輪動的最大受惠者。

展望 2026 年全球投資機會，主動統一全球創新 ETF 經理人陳意婷指出，AI 供應鏈、能源基建解決方案，以及國防軍工產業，這三大領域將是重中之重。總經方面，考量美國今年經濟有望溫和向上、降息循環延續，加上選舉年的政策作多，在這三大利多的支撐下，股市較高機率將在震盪中走揚。因此，若市場因消息面變化而出現震盪，仍應視為逢低布局的好時機。