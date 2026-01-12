鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 12:04

元大黃金、白銀ETF去年淨申購各68億元 2026基本面支撐與波動風險並存。(圖：shutterstock)

據 Lipper、證交所資料，期元大 S&P 黃金、期元大道瓊白銀在 2025 年淨值分別上漲 54.4%、125.8%，日均成交金額亦較 2024 年增加 674%、517%，全年淨申購金額分別達到 68.1 億元、68.8 億元，規模達 96.8 億元、121.2 億元，同步改寫歷史新高紀錄。

期元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊指出，黃金具獨特的保存購買力性質，長期對沖通膨風險，且在美元指數弱勢環境具表現空間，加上地緣政治風險持續、全球央行去美元轉進黃金的動能不斷，看好 2026 年的表現空間；而白銀除了參與貴金屬利多，應用層面更涉及國家安全，美國已將白銀列入關鍵礦產，中國更自 2026 年起管制白銀出口，供需失衡將支持基本面。

縱雖如此，交易貴金屬的波動風險仍不容小覷。以波動較黃金現貨大的白銀現貨為例，據彭博資訊，就算處於 2025 全年上漲 148% 的超級多頭，其中依然有 2025 年 3 月 28 日起 6 個交易日下跌 14.0%、2025 年 10 月 17 日起 7 個交易日下跌 13.6%，以及 2025 年 12 月 29 日起 3 個交易日下跌 9.6% 之情形。過去在面臨空頭如聯準會政策影響時，也曾於 2021 年 2 月至 2022 年 9 月長波段下跌約 4 成。

基於黃金、白銀投資熱度增加，元大投信提醒交易相關 ETF 前務必評估波動風險，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。目前芝加哥商品交易所 (CME) 已連續上調黃金、白銀期貨保證金，亦即投資人需要更多資金才能維持部位，建議參與行情可選擇不用自行額外投入保證金，且資本利得免所得稅的期元大 S&P 黃金、期元大道瓊白銀，並嚴設進出場規劃。