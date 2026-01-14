鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-14 18:40

加州一項針對億萬富翁徵收新稅的提案，近期在矽谷與政壇引發強烈震盪。這項由大型醫療保健工會 (SEIU) 推動的提案，計畫對億萬富翁的資產——包括股票、藝術品、公司、收藏品及知識產權——徵收一次性 5% 的稅收。這筆稅收旨在補足聯邦政府對低收入者醫療服務的撥款削減，確保急診室、醫院及醫療系統能維持運作。

然而，這項針對極少數富人的徵稅計畫，卻面臨以加州州長紐森 (Gavin Newsom) 為首的強烈反對。紐森長期以來反對州級財產稅，認為這會讓身為世界第四大經濟體的加州處於競爭劣勢。他擔心稅收會引發財富大逃亡，進而動搖加州的財政支柱，因為加州近一半的個人所得稅收入來自前 1% 的納稅人。

科技界領袖對此提案反應激烈，甚至威脅要撤離加州。雲端公司 Box 的執行長 Aaron Levie 警告，這項稅收是在「玩火」，將迫使創業家轉往他處運行公司或創辦新企業。他強調，即使是傾向自由派的科技先驅，也會因經濟與結構性原因而認為此舉荒謬。

實際的出走行動似乎已經展開。Google (GOOGL-US) 創辦人佩吉 (Larry Page) 與布林 (Sergey Brin) 已傳出開始將更多資產轉移至佛羅里達州。而全球首富馬斯克 (Elon Musk) 則早在幾年前就已將特斯拉總部遷至德州。PayPal 創辦人 Peter Thiel 更是投入了 300 萬美元，給反對該稅收的政治委員會。

此提案也在民主黨內部造成深層分裂。進步派參議員 Bernie Sanders 對提案表示支持，認為國家不應在少數人坐擁鉅富時讓多數人苦於生計。潛在的 2028 年總統大選競爭對手、眾議員 Ro Khanna 也對威脅外逃的億萬富翁表示嘲諷。