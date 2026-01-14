〈港股盤後〉恒指衝高回落 收升0.56% AI醫療股領漲

鉅亨網新聞中心 2026-01-14 16:39

港股主要指數周三 (14 日) 收漲，但走勢呈現衝高回落態勢。恒生指數早盤高開逾百點後，一度升穿兩萬七大關，惟午後大盤持續回落，最終收盤上漲 0.56%，報 26,999.81 點；恒生科技指數漲 0.66%，報 5,908.26 點；國企指數則漲 0.32%。今日大市成交金額顯著擴大，達 3,403.93 億港元。

恒指衝高回落 收升0.56% AI醫療股領漲(圖:shutterstock)

盤面上，AI 醫療板塊全天表現最為強勢，領跑大盤。受輝達與禮來公司聯合投資 10 億美元成立 AI 藥物研發實驗室的消息提振，相關概念股集體走高，其中阿里健康大漲 18.96%，英矽智能與微創機器人分別漲逾 8%。

‌



此外，受現貨黃金價格刷新紀錄高位刺激，黃金股表現活躍，萬國黃金集團漲逾 14%，靈寶黃金漲逾 5%。加密貨幣概念股亦隨比特幣升破 9.6 萬美元而上揚，金湧投資收漲逾 12%。

大型科技股走勢則出現分化，阿里巴巴漲 5.69%，快手漲逾 4%，但美團跌 3.24%，網易、京東等亦錄得跌幅。個股方面，丘鈦科技因預期 2025 年度綜合溢利同比增長約 400% 至 450%，股價收漲 14.06%；餐飲龍頭海底撈在創始人張勇重掌 CEO 的消息下大漲逾 9%。

展望後市，多家機構對港股前景抱持積極態度。招商證券與浙商國際均看好 2026 年的「春季躁動」行情。招商證券認為，隨著情緒回升，南向資金將驅動港股科技板塊補漲，特別是受益於 AI 產業鏈重塑的恒生科技指數。浙商國際則指出，港股表現將由「AI 應用 + PPI 改善 + 擴大內需」三輪驅動。