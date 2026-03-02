〈港股盤後〉3月開局重挫 恒指跌逾2%險守二萬六 油金板塊逆市狂飆

鉅亨網新聞中心 2026-03-02 16:36

港股市場在 3 月首個交易日遭遇劇烈震盪，受到中東地緣政治局勢驟然升溫影響，主要指數全線低開低走。恒生指數周一 (2 日) 下跌 570 點，跌幅 2.14%，收報 26059.85 點，險守二萬六關口；恒生科技指數重挫 2.89%，收報 4989.37 點，失守 5000 點大關，國企指數下跌 1.78%，收報 8701.91 點。今日大盤成交顯著放量，成交額增至 3576.8 億港元。

3月開局重挫 恒指跌逾2%險守二萬六 油金板塊逆市狂飆(圖:shutterstock)

周末期間美國與以色列對伊朗的打擊行動升級，引發市場對能源供應中斷的極度擔憂。石油股成為今日唯一亮點，山東墨龍全日飆漲近 116%，中港石油更漲逾 154%，百勤油服亦翻倍成長。花旗預警，若極端情景發生，布蘭特原油恐飆升至 120 美元。

‌



與此同時，避險資金湧入黃金市場，赤峰黃金大漲 12.15%，山東黃金漲逾 7%，COMEX 金價盤中一度站上 5400 美元。

受油價飆升及多國關閉領空影響，航空股全體走低，中國南方航空與東方航空跌幅均超過 7%。科技權值股集體低迷，阿里巴巴、美團、小米及中芯國際跌幅均在 4.5% 至 5% 以上。此外，金融股也表現不佳，匯豐控股跌 5.16%，渣打銀行跌幅更超過 6%。

面對市場動盪，大行觀點呈現謹慎樂觀。交銀國際認為，港股交易邏輯正由「預期博弈」轉向「盈利驗真」，隨兩會召開與年報披露，3 月將在震盪中重塑估值中樞。