【袁志峰專欄】中國12月貿易數據勝預期
袁志峰
1) 股市前景
周三港股繼續上揚，成交增加，南向資金維淨買入。港股近日升勢主要受海外資金流入亞太區股市所致，暫時未見資金流轉弱訊號，預期恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。
2) 上日中港股市況總結
周三恒指高開 124 點，早盤輾轉上揚，最多曾漲 249 點，午後急瀉，最多曾倒跌 68 點，尾市反彈，收報 27000 點，升 151 點或 0.6%。成交額按日增 8% 至 3404 億元，連續 3 日逾 3000 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。
港股通南向資金淨買入約 29 億元。騰訊 (700)、阿里健康(241) 及阿里 (9988) 錄得 20.1、14.6 及 11.3 億元淨買入。中國移動 (941)、小米(1810) 及晶泰控股 (2228) 錄得 9.1、4.2 及 3.1 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 442 億元，12 月淨買入約 229 億元。
恒指升 0.6%，成份股 49 升 35 跌 5 持平。阿里健康 (241) 漲逾 18%，為升幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及農夫山泉 (9633) 漲逾 9% 及 6%。阿里 (9988) 及快手 (1024) 升逾 5% 及 4%。中石化 (386) 及銀河娛樂 (27) 升逾 3%。翰森製藥 (3692)、中生製藥(1177) 及申洲國際 (2313) 升逾 2%。中銀香港 (2388)、安踏體育(2020) 及紫金礦業 (2899) 升逾 1%。攜程 (9961) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。美團 (3690)、華潤萬象生活(1209) 及信義玻璃 (868) 跌逾 3%。中國平安 (2318) 及招商銀行 (3968) 跌逾 1%。
恒生科指升 0.7%，收報 5908 點，成份股 17 升 13 跌。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 升逾 1%，快手及阿里 (9988) 升逾 4% 及 5%， 京東 (9618) 及網易 (9999) 跌逾 1%，美團 (3690) 跌逾 3%。阿里健康 (241) 升逾 18%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 5%。華虹半導體 (1347) 及金山軟件 (3888) 漲逾 4%。京東健康 (6618) 及中芯國際 (981) 升逾 3% 及 2%。攜程 (9961) 及零跑汽車 (9863) 跌逾 6% 及 4%，為跌幅最大成份股。同程旅行 (780) 及蔚來 (9866) 跌逾 3%。地平線機器人 (9660) 跌逾 2%。
板塊方面，線上醫療、晶片及軟件股跑贏大市，漲幅居前。阿里健康 (241) 升逾 18%，平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 升逾 5% 及 3%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 4% 及 2%。金山軟件 (3888) 及中國軟件 (354) 升逾 4% 及 2%。
旅遊、券商及航空股逆市下跌，跌幅居前。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 跌逾 6% 及 3%。中金公司 (3908) 及國泰海通 (2611) 跌逾 2%。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌近 2%。
周三上証指數平開，早盤穩步上行，最多曾漲 1.3% 至 4190.87，午後急瀉，最多曾跌 0.8%，尾市反彈，收報 4126.09 點，跌 0.3%。深証成指升 0
6%。科創 50 指數升 2.1%。滬深兩市總成交約 39400 億元 (人民幣 · 下同)，連續 3 日創歷史新高，環比增加約 2900 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。
3) 宏觀 / 行業訊息
上海證券交易所、深圳證券交易所及北京證券交易所發布通知，經中國證監會批准，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例從 80% 提高至 100%。(信報)
中國海關總署公布，以美元計，去年 12 月出口升 6.6%，優於市場預期升 3.1%；進口升 5.7%，亦遠優於市場預期升 0.9%，貿易順差 1141.4 億元。2025 年全年，以美元計，出口 3.77 萬億美元，增長 5.5%；進口 2.58 萬億美元，按年持平。全年貿易順差 1.19 萬億美元。(信報)
4) 個股訊息
國家市場監管總局根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團 (9961) 涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。(信報)
外電引述知情人士稱，快手 (1024) 在與投資者溝通時表示，公司計劃通過發行 5 年期和 10 年期美元債券籌資 15 億美元，並通過發行 5 年期點心債券，籌資約 5 億美元。(信報)
中信銀行 (998) 公布業績快報，2025 年度股東應佔盈利 706.18 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 3.0%。期內，營業總收入 2124.75 億元，按年減少 0.55%。(信報)
中信証券 (6030) 公布業績快報，根據中國企業會計準則，2025 年度股東應佔盈利 300.51 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 38.5%。營業收入 748.3 億元，按年升 28.75%。(信報)
