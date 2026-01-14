〈房產〉2025房地合一稅跌破千億元 營利事業年增37%、個人年減27%

‌



統計顯示，個人房地合一稅收 523.8 億元，年減 27%，若以各都會區表現來看，新北市異軍突起，是全台六都會區中唯一房地合一稅逆勢增加的區域，2025 個人房地合一稅收 147.2 億元年增 7%，其餘都會區的個人房地合一稅收年減幅度皆達 3 成，北市 55.5 億元年減 3 成，桃園市 59.6 億元年減 35%，台中市 87.9 億元年減 35%，台南市 29.1 億元年減 30%，高雄市 68.6 億元年減 32%。

曾敬德表示，房地合一稅收減少可能影響財政收入，若是房地合一稅收增加可能又是房市交易變熱，維持平穩可能是較好的狀況，由於房價大漲後，個人的房地合一稅收可觀，民眾也會利用重購退稅或者持有滿 6 年 400 萬元的免稅方式節稅，不過由於稅收金額太可觀，國稅局也多次宣導各類報稅違規的狀況，民眾節稅時一定要完全符合規定，除了設籍不能出租規範外，也要符合實際居住的事實。