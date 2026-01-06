鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-06 19:40

日本股市周二 (6 日) 表現強勁，日經平均指數收盤創下歷史新高，迎來數十年來最強勁的新年開局。

在國內企業獲利前景改善的樂觀展望下，日經指數周二終場上漲 1.32%，收於 52,518.08 點，而更廣泛的東證股價指數上漲 1.75%，收在 3,538.44 點的歷史高點。日經指數和 Topix 指數在本年度前兩個交易日分別累積了 4.3% 和 3.8% 的漲幅，此為自至少 1990 年以來，開年頭兩個交易日最強勁的漲勢。

大和資產管理首席策略師 Kazunori Tatebe 表示，日本股市的基本面環境強勁，這主要基於「從通貨緊縮轉向通貨膨脹」以及「公司治理改革」的轉變。同時，國內投資者購買日股的意願增強。海外投資者和個人投資者的大力買盤也為股市提供了支撐。

野村資產管理首席策略師 Hideyuki Ishiguro 指出，相較於美國股票，日本核心股票的本益比仍較低，吸引了外國投資者的濃厚興趣。此外，國內散戶投資者在新的一年也積極在免稅的 NISA 帳戶中增倉，部分人士是出於害怕錯失機會 (FOMO) 而進場買入。

市場的走強不僅受到美國市場韌性的影響，也受益於對企業獲利改善、公司治理強化，以及首相高市早苗刺激政策的預期。在板塊方面，油品和煤炭產品指數上漲 4.7%，在東京證券交易所的 33 個行業子指數中表現最佳，其中煉油商 Eneos Holdings 大漲 5.39%。銀行股指數也攀升 3.35%，Mizuho 金融集團大漲 5%，三菱日聯金融集團和三井住友金融集團也各上漲近 3%。

不過，中部電力 (Chubu Electric Power) 卻逆勢下跌 9.59%，成為日經指數中跌幅最大的股票，此前這家日本公用事業公司披露了核電廠所用地震標準可能存在問題。

展望未來，分析師預計市場已大致消化了即將到來的企業獲利復甦。若收益表現優於市場預期，日經 225 指數有可能達到 55,000 點甚至更高。